¡Busca el gol! Cristiano Ronaldo estuvo cerca de marcar el 1-0 de Portugal vs España | VIDEO
¡Busca el gol! Cristiano Ronaldo estuvo cerca de marcar el 1-0 de Portugal vs España | VIDEO
Por Redacción EC

Portugal se acerca al gol y lo intenta mediante Cristiano Ronaldo. De hecho, el astro portugués estuvo cerca de marcar el 1-0 ante España, por los octavos de final del Mundial 2026 y darle ventaja a su equipo. A los 37′, CR7 encontró la pelota en zona peligrosa e intentó una pirueta para batir a Unai Simón; sin embargo, el arquero español le atajó el remate y evitó la ventaja de los lusos. El ‘Bicho’ es uno de los que más intenta en ataque, pero hasta ahora no ha tenido una ocasión clara para marcar. Eso sí, el partido ha sido bastante parejo al término del primer tiempo.

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