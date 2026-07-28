La reacción de Ibai tras ver a Cristiano Ronaldo con el cinturón de La Velada del Año 6 | VIDEO

Ibai Llanos vivió uno de los momentos más emocionantes desde que creó La Velada del Año. El streamer español reaccionó con incredulidad al ver que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posaron con el cinturón de campeón que conquistó Edu Aguirre en la sexta edición del evento. Las imágenes ya son virales en redes sociales.

Mediante un video, Ibai confesó que jamás imaginó llegar tan lejos con un proyecto que comenzó hace varios años. “No me lo creo. Esto es demasiado. Cristiano Ronaldo con el cinturón de La Velada del Año. Ya está, yo me he pasado la vida. Ya no quiero hacer nada más”, comentó.

El streamer también aprovechó para agradecer a Edu Aguirre, quien derrotó al argentino Gastón Edul y luego celebró junto al astro portugués. “Todo esto es gracias a Edu Aguirre. Ganó el combate, fue con Cristiano y encima se sacó la foto con el cinturón de La Velada. También está Georgina. ¿Qué es esta imagen? La voy a poner en el salón de mi casa”, afirmó.

Ibai destacó que Edu mantiene una gran amistad con Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, aunque reconoció que nunca imaginó ver a una de las mayores figuras del fútbol mundial sosteniendo el trofeo de un evento creado por él. “Tiene muchísima relación con ellos, pero de ahí a ver el cinturón de La Velada en sus manos... esto es increíble”, expresó.

La escena se produjo después de La Velada del Año VI, celebrada el último fin de semana en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Tras imponerse en su combate, Edu Aguirre compartió fotografías junto a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, quienes lo felicitaron por el triunfo.

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