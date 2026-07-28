La reacción de Ibai tras ver a Cristiano Ronaldo con el cinturón de La Velada del Año 6 | VIDEO
La reacción de Ibai tras ver a Cristiano Ronaldo con el cinturón de La Velada del Año 6 | VIDEO
Por Redacción EC

Ibai Llanos vivió uno de los momentos más emocionantes desde que creó La Velada del Año. El streamer español reaccionó con incredulidad al ver que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posaron con el cinturón de campeón que conquistó Edu Aguirre en la sexta edición del evento. Las imágenes ya son virales en redes sociales.

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