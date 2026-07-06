Cristiano Ronaldo puso fin a una era con la selección de Portugal. Tras la derrota por 1-0 frente a España en los octavos de final del Mundial 2026, el capitán portugués confirmó que ese encuentro fue el último que disputó en una Copa del Mundo. El delantero, visiblemente afectado tras el pitazo final, aseguró que se marcha con la satisfacción de haber dejado un legado histórico en su país.

“Fue mi último Mundial, pero de lo demás habrá tiempo para pensar, estar con mi familia y no decidir cosas con la cabeza caliente. Y seguir la vida”, declaró en la zona mixta.

Cristiano afirmó que no tiene reproches sobre su entrega con la camiseta de Portugal y destacó los logros alcanzados durante su trayectoria con la selección.

Cristiano Ronaldo disputó su sexto mundial. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

“Mañana me levantaré igual que hoy, con la conciencia tranquila. He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016 -la Eurocopa-; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será otro día y la vida sigue”, agregó el astro luso.

El atacante también lamentó la eliminación, aunque dejó claro que siente que dio todo en el torneo. “Estoy triste por salir así del Mundial, pero, como dije en la conferencia de prensa, he dado todo, lo mejor de mí. Y salgo con la conciencia tranquila. Así es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde. Hay que seguir”.

Cristiano dejó su futuro abierto

Aunque confirmó que no volverá a disputar un Mundial, el máximo goleador histórico de Portugal evitó pronunciarse sobre un posible retiro del fútbol profesional. El delantero explicó que primero quiere compartir tiempo con su familia antes de tomar una decisión definitiva. “De lo demás habrá tiempo para pensar, estar con mi familia y no decidir cosas con la cabeza caliente”, señaló.

Sobre el desarrollo del partido, Ronaldo consideró que la serie fue muy pareja y señaló que España terminó imponiéndose gracias al gol anotado en los minutos finales. “Fue un partido muy equilibrado. Se pudo dar para cualquier lado y España tuvo un poquito de suerte, marcando en los minutos finales, pero así es el fútbol. En general fue un partido muy disputado”.

👀 Cristiano Ronaldo sacó chapa luego de la eliminación en manos de España y puso la Eurocopa que obtuvo en 2016 a la altura de un Mundial



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El único tanto del compromiso llegó al 90+1, cuando Mikel Merino, recién ingresado, aprovechó un preciso pase entre líneas para vencer en el mano a mano a Diogo Costa y darle el triunfo por 1-0 a España.

Un adiós marcado por las lágrimas

Tras el final, Cristiano Ronaldo no pudo contener la emoción y rompió en llanto sobre el césped, protagonizando una de las imágenes más conmovedoras del Mundial 2026.

En medio de la celebración española, Lamine Yamal se acercó al histórico capitán portugués para abrazarlo y ofrecerle unas palabras de consuelo, en un gesto de respeto que simbolizó el relevo entre generaciones del fútbol mundial.

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