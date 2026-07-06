Cristiano Ronaldo reacciona tras la derrota de Portugal en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra España, en Dallas, EE. UU., 06 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER
Cristiano Ronaldo reacciona tras la derrota de Portugal en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra España, en Dallas, EE. UU., 06 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo puso fin a una era con la selección de Portugal. Tras la derrota por 1-0 frente a España en los octavos de final del Mundial 2026, el capitán portugués confirmó que ese encuentro fue el último que disputó en una Copa del Mundo. El delantero, visiblemente afectado tras el pitazo final, aseguró que se marcha con la satisfacción de haber dejado un legado histórico en su país.

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