Por Redacción EC
El duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 dejó una acción que aceleró el pulso de los aficionados albicelestes.
El duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 dejó una acción que aceleró el pulso de los aficionados albicelestes.
Cristian “Cuti” Romero decidió salir jugando desde su propia área pese a la presión de dos atacantes ingleses, en una maniobra que estuvo cerca de terminar en una ocasión de peligro para el rival.
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Aunque el defensor logró mantener el control del balón, la jugada generó nerviosismo tanto en la tribuna como en el banco argentino.
Romero recibió el balón muy cerca de su arco y, en lugar de despejar, apostó por eludir la presión de dos futbolistas ingleses. La maniobra permitió a Argentina conservar la posesión, pero también dejó expuesto al equipo durante algunos segundos.
UF, CUTI, QUÉ MANERA DE HACER SUFRIR A LOS HINCHAS— DSPORTS (@DSports) July 15, 2026
Impecable salida del central argentino. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/jP3bw001eA
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