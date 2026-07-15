Cuti Romero hizo sufrir a Argentina con una arriesgada salida ante Inglaterra. Foto: @DSports
Cuti Romero hizo sufrir a Argentina con una arriesgada salida ante Inglaterra. Foto: @DSports
Por Redacción EC

El duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 dejó una acción que aceleró el pulso de los aficionados albicelestes.

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