Rodrigo De Paul festeja su gol en Inter Miami mostrando la camiseta de Lionel Messi. (Foto: Agencias)
Rodrigo De Paul festeja su gol en Inter Miami mostrando la camiseta de Lionel Messi. (Foto: Agencias)
Por Redacción EC

Rodrigo De Paul convirtió un gol que tuvo un significado mucho más especial que cualquier otro. El mediocampista argentino abrió el marcador para Inter Miami ante Monterrey por la Leagues Cup y, apenas celebró, se quitó la camiseta para mostrar otra que llevaba debajo: la de Lionel Messi. El gesto estuvo dirigido a su amigo y compañero de selección, quien no pudo disputar el encuentro debido al fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

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