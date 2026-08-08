Rodrigo De Paul convirtió un gol que tuvo un significado mucho más especial que cualquier otro. El mediocampista argentino abrió el marcador para Inter Miami ante Monterrey por la Leagues Cup y, apenas celebró, se quitó la camiseta para mostrar otra que llevaba debajo: la de Lionel Messi. El gesto estuvo dirigido a su amigo y compañero de selección, quien no pudo disputar el encuentro debido al fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

De Paul apareció a los 31 minutos con un potente remate desde fuera del área que terminó venciendo al arquero Luis Cárdenas. Pero el festejo fue lo que conmovió a todos. El volante corrió hacia una de las tribunas, se levantó la camiseta de Inter Miami y dejó al descubierto la número 10 de Messi, mientras señalaba hacia los aficionados. El mensaje fue claro: acompañar a Leo a la distancia en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026

La ausencia de Messi había marcado desde antes el ambiente en el estadio. El capitán argentino viajó junto a Antonela Roccuzzo hacia Rosario para despedir a su padre, quien falleció a los 68 años. Por ello, Inter Miami salió al campo con brazaletes negros y antes del encuentro se realizó un minuto de silencio en memoria de Jorge. Además, los hinchas desplegaron una bandera con el mensaje “Fuerza, Leo”.

De Paul, además, asumió la responsabilidad de llevar la cinta de capitán ante la ausencia del número 10. El vínculo entre ambos, construido durante años en la selección argentina, volvió a quedar expuesto con una celebración que no necesitó palabras. El mediocampista eligió homenajear a Messi de la manera más futbolera posible: marcando un gol y mostrando su camiseta.

El gesto rápidamente se convirtió en una de las imágenes más emotivas de la jornada. Mientras Messi atravesaba el duelo junto a su familia en Rosario, sus compañeros de Inter Miami buscaron acompañarlo desde la distancia. De Paul, uno de sus amigos más cercanos dentro del plantel argentino, encontró en un gol la manera de decirle que no estaba solo.

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