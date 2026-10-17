DirecTV y DGO EN VIVO ONLINE: transmite el partido de Barcelona vs Real Betis por la jornada 9 de LaLiga desde La Cartuja. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido de Barcelona por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. ¿Cómo ver DGO ONLINE? Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.
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