Por Joao Muñoz Tineo

DirecTV EN VIVO ONLINE: transmite el partido de vs por la jornada 13 de LaLiga EA Sports desde el estadio Mestalla. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido de Real Madrid por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. ¿Cómo ver DGO ONLINE? Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

VIDEO RECOMENDADO
FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO
Barcelona y Real Madrid se enfrentan el domingo 25 de octubre por la fecha 10 de LaLiga desde el Camp Nou.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?