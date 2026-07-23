DirecTV EN VIVO ONLINE: transmite el partido de Boca vs O’Higgins desde La Bombonera por los playoffs de la Copa Sudamericana. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido de Boca por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. ¿Cómo ver DGO ONLINE? Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.
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