Por Joao Muñoz Tineo

DirecTV EN VIVO ONLINE: transmite el partido de vs. desde Nueva York Nueva Jersey por la final del . ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido de España vs Argentina por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. ¿Cómo ver DGO ONLINE? Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

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España vs Argentina EN VIVO
España vs Argentina EN VIVO se enfrentan por la final del Mundial 2026, este domingo 19 de julio del 2026 en New York. Conoce los horarios, canales TV y dónde ver online el partido.

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