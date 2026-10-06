Por Joao Muñoz Tineo

DirecTV EN VIVO y ONLINE: transmite el partido de vs. Benín por la Despedida de . ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV (DSports) transmite el partido de la selección argentina por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Ecuador, Chile, Colombia y otros. ¿Dónde ver DGO? Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

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Argentina y Benín se enfrentan este martes 6 de octubre en el partido de Despedida de Lionel Messi en el estadio Más Monumental, Buenos Aires, Argentina.

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