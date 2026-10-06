DirecTV EN VIVO y ONLINE: transmite el partido de Argentina vs. Benín por la Despedida de Lionel Messi. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV (DSports) transmite el partido de la selección argentina por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Ecuador, Chile, Colombia y otros. ¿Dónde ver DGO? Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

VIDEO RECOMENDADO Argentina y Benín se enfrentan este martes 6 de octubre en el partido de Despedida de Lionel Messi en el estadio Más Monumental, Buenos Aires, Argentina.