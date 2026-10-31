Por Rogger Fernández

DirecTV EN VIVO ONLINE: transmite el partido de vs por la jornada 11 de en el estadio El Sardinero. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido de Real Madrid por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. ¿Cómo ver DGO ONLINE? Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

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