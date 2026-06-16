VER DirecTV Sports EN VIVO: Portugal vs. Congo desde el estadio Kansas por el Grupo K del Mundial 2026. ¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido de Francia por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. ¿Cómo ver DGO ONLINE? Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.