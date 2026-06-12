DirecTV EN VIVO: transmite el partido de Estados Unidos vs Paraguay desde el Estadio Los Ángeles por la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido del Madrid por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

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