DirecTV EN VIVO: transmite el partido de Estados Unidos (USA) vs Bosnia y Herzegovina desde el estadio Bahía de san Francisco por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido de USA por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.
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