DirecTV EN VIVO ONLINE: transmite el partido de México vs Inglaterra desde Ciudad de México por los octavos de final del Mundial 2026, este domingo 5 de julio a partir de las 7:00 PM (hora peruana) y 9:00 PM (hora argentina) ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido de México por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. ¿Cómo ver DGO ONLINE? Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.