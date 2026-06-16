VER DirecTV Sports EN VIVO: Argentina vs Argelia desde el estadio Kansas por el Grupo J del Mundial 2026. ¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido de Francia por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. ¿Cómo ver DGO ONLINE? Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

VIDEO RECOMENDADO Argentina vs. Argelia EN VIVO con Lionel Messi: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por Mundial 2026.