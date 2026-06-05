DirecTV EN VIVO: transmite el partido de Argentina vs Honduras desde el Kyle Field de Texas en duelo amistoso FIFA previo al Mundial 2026. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido de la selección argentina en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. ¿Qué canal es DirecTV (DSports)? Los canales disponibles de DirecTV son: 610 SD y 1610 HD. También estará disponible en la plataforma de streaming DGO (DirecTV GO).

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