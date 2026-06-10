DirecTV Sports EN VIVO: transmite para todo Sudamérica la inauguración del Mundial 2026 desde el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo en televisión por cable y a través de la plataforma de streaming DGO en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. ¿Qué canal es DirecTV (DSports)? Los canales disponibles de DirecTV son: 610 SD y 1610 HD. También estará disponible en la plataforma de streaming DGO (DirecTV GO).