Crsitiano Ronaldo firmó su doblete con Portugal vs Uzbekistán tras marcar el 3-0 en el partido por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El ‘Bicho’ ya había apareció a los 6′ para anotar el primero en una gran jugada desde la derecha, pero volvió a dejar su huella en el marcador minutos después.

A los 39’, Cristiano recibió un pase en profundidad y corrió hacia el balón para referencias al arquero rival. Tras ello, definió con precisión y poca fuerza para colocar el tercero de su equipo y el segundo de su marca personal. CR7 ya es la figura del partido y va por más goles.

¿LO QUERÍAN A CRISTIANO? ¡ACÁ LO TIENEN! ¡¡DOBLETE DEL BICHO ANTE UZBEKISTÁN!!



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