¡Definición de crack! Cristiano Ronaldo firma su doblete con el 3-0 de Portugal vs Uzbekistán. (Foto: Getty Images)
¡Definición de crack! Cristiano Ronaldo firma su doblete con el 3-0 de Portugal vs Uzbekistán. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Crsitiano Ronaldo firmó su doblete con Portugal vs Uzbekistán tras marcar el 3-0 en el partido por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026. El ‘Bicho’ ya había apareció a los 6′ para anotar el primero en una gran jugada desde la derecha, pero volvió a dejar su huella en el marcador minutos después.

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