Ecuador vs México EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Ciudad de México por los dieciseisavos del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, martes 30 de junio de 2026, a las 8:00 p.m. (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina, las 7:00 PM de México y las 9:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? DGO, DirecTV, Paramount y Teleamazonas transmite el partido en Ecuador y Sudamérica. En México pasan el partido través de Canal 5, TUDN, Nu9ve, Azteca 7 y ViX. Por otro lado, en España lo televisa DAZN y Movistar+.

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