Resumen

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Edson Álvarez apareció como héroe en defensa, aunque la jugada terminó anulada por fuera de juego. Foto: Captura de video/@LigasTopFutbol
Edson Álvarez apareció como héroe en defensa, aunque la jugada terminó anulada por fuera de juego. Foto: Captura de video/@LigasTopFutbol
Por Redacción EC

La selección mexicana encontró en su capitán, Edson Álvarez, una de las acciones defensivas más destacadas del partido frente a Corea del Sur por la fase de grupos del Mundial 2026. El mediocampista volvió al once titular y respondió de inmediato con una espectacular salvada sobre la línea que evitó el primer gol de Corea del Sur.

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