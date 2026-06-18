La selección mexicana encontró en su capitán, Edson Álvarez, una de las acciones defensivas más destacadas del partido frente a Corea del Sur por la fase de grupos del Mundial 2026. El mediocampista volvió al once titular y respondió de inmediato con una espectacular salvada sobre la línea que evitó el primer gol de Corea del Sur.

La jugada se produjo tras un pase filtrado que dejó a Son Heung-min en posición favorable para encarar el arco mexicano. El delantero surcoreano controló la acción y, ante la salida del guardameta, intentó definir con una chilena que superó al arquero y parecía tener destino de red. Sin embargo, cuando el balón estaba a punto de cruzar completamente la línea de gol, apareció Edson Álvarez para realizar un cierre providencial y despejar la pelota.

La jugada defensiva del partido: Edson Álvarez salvó a México sobre la línea ante Corea. Foto: Captura de video/@LigasTopFutbol

La jugada fue anulada por fuera de juego

Pese a la brillante recuperación defensiva de Álvarez, la acción terminó siendo invalidada por el equipo arbitral. Tras la revisión correspondiente, se confirmó que Son Heung-min había iniciado la jugada en posición adelantada. Aunque la diferencia fue mínima y la acción estuvo al límite, el fuera de juego anuló cualquier posibilidad de que el tanto subiera al marcador.

De esta manera, la espectacular salvada del mexicano quedó registrada como una de las mejores acciones defensivas del encuentro, aunque sin incidencia directa en el resultado debido a la infracción previa.

🌐🇲🇽 INMENSA SALVADA DE CHILENA DE EDSON ÁLVAREZ



ERA UN GOLAZO DE HEUNG MIN-SON, PERO LLEGÓ EL CAPITÁN DE MÉXICO para mantener el empate ante Corea del Surpic.twitter.com/Otx3xOF3Q4 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 19, 2026

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