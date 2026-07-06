El abrazo entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo dejó una de las imágenes del Mundial 2026. Foto: @SC_ESPN
El abrazo entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo dejó una de las imágenes del Mundial 2026. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

Una de las imágenes más emotivas del España vs. Portugal llegó después del pitazo final. Mientras Cristiano Ronaldo no podía contener las lágrimas por la eliminación de su selección, Lamine Yamal se acercó para darle un sentido abrazo al histórico delantero portugués.

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