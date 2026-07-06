Una de las imágenes más emotivas del España vs. Portugal llegó después del pitazo final. Mientras Cristiano Ronaldo no podía contener las lágrimas por la eliminación de su selección, Lamine Yamal se acercó para darle un sentido abrazo al histórico delantero portugués.

El joven futbolista español tuvo un gesto de respeto con el capitán luso, quien permanecía visiblemente afectado tras la derrota que puso fin al sueño de Portugal en el Mundial 2026.

El emotivo abrazo de Lamine Yamal a Cristiano Ronaldo después de la derrota de Portugal. Foto: @SC_ESPN

El encuentro terminó con victoria de España por 1-0, resultado que clasificó a la selección española a la siguiente ronda y dejó fuera a Portugal. El único gol del partido llegó al 90+1, cuando un brillante pase entre líneas dejó a Mikel Merino, recién ingresado, frente al arquero Diogo Costa. El mediocampista definió con serenidad en el mano a mano para marcar el tanto decisivo.

Tras el silbatazo final, Cristiano Ronaldo mostró toda su frustración y rompió en llanto sobre el terreno de juego. Las cámaras captaron al delantero completamente desconsolado, en una escena que recordó su despedida del Mundial de Qatar 2022 tras la eliminación frente a Marruecos.

¡UN GRAN GESTO DE LAMINE! Tras el pitazo final, Yamal se acercó a Cristiano Ronaldo y le dió un abrazo al astro portugués.



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