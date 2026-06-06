El Canal del Fútbol EN VIVO: pasa en Ecuador el partido de la Selección Ecuador vs Guatemala por el amistoso internacional de la fecha FIFA previo al Mundial 2026. ¿Cómo ver ECDF? Puedes sintonizarlo a través de TVCABLE, CNT, DIRECTV, Claro TV. Y para engancharte a la transmisión vía streaming es descargar aquí el app de ECDF. No recomendamos sintonizarlo en páginas piratas como Fútbol Libre TV. ‘La Tri’ buscará ponerse a punto para asumir una nueva cita mundialista en donde luchará con Alemania, Costa de Marfil y Curazao por un boleto a la siguiente fase.

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