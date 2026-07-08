ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Referee Francois Letexier shows a yellow card to Hossam Hassan, Head Coach of Egypt, during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
ATLANTA, GEORGIA - JULY 07: Referee Francois Letexier shows a yellow card to Hossam Hassan, Head Coach of Egypt, during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
/ BUDA MENDES
Por Redacción EC

Argentina protagonizó una de las remontadas más impactantes del Mundial 2026 al vencer 3-2 a Egipto en los octavos de final. Sin embargo, además del resultado, un momento ocurrido en los minutos finales del encuentro llamó la atención de los hinchas y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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