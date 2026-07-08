Argentina protagonizó una de las remontadas más impactantes del Mundial 2026 al vencer 3-2 a Egipto en los octavos de final. Sin embargo, además del resultado, un momento ocurrido en los minutos finales del encuentro llamó la atención de los hinchas y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Un video grabado desde las tribunas del Estadio Atlanta captó una conversación entre Lionel Messi y Hossam Hassan, entrenador de Egipto, una escena que no fue transmitida por la televisión durante el compromiso.

Messi intentó calmar al DT de Egipto en pleno partido: el momento que captaron las cámaras. Foto: @altavozecu_

Messi intentó calmar al entrenador de Egipto

Mientras el partido ingresaba al tiempo de descuento, Hossam Hassan y parte de su cuerpo técnico comenzaron a reclamar de manera insistente algunas decisiones arbitrales que, según consideraban, favorecían a Argentina.

Al observar la situación, Lionel Messi se acercó al banquillo egipcio para conocer qué ocurría e intentó calmar los ánimos. Sin embargo, las imágenes muestran que el entrenador africano continuó reclamándole al capitán argentino.

PUEDES VER: Mostafa Ziko arremete contra la FIFA y el árbitro tras la eliminación de Egipto ante Argentina

En el video también se aprecia que integrantes del cuerpo técnico de Egipto realizaron una señal formando una “X” con los brazos, un gesto que identificaron como una denuncia relacionada con racismo. Poco después, el juez de línea intervino y le pidió a Messi regresar al terreno de juego para reanudar las acciones.

El capitán argentino volvió a su posición y, junto a sus compañeros, terminó asegurando la clasificación a los cuartos de final.

Tras el triunfo 3-2 de Argentina, se filtró un cara a cara que no se vio en la transmisión: Messi intentó calmar al cuerpo técnico egipcio, pero Ibrahim Hassan, asistente del entrenador, respondió con gestos de “robo” y se acercó de forma desafiante al capitán argentino.… pic.twitter.com/VtZZI7UZPU — Altavoz Ec (@altavozecu_) July 8, 2026

VIDEO RECOMENDADO