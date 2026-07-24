El futbolista brasileño Vinícius Jr. y el reconocido actor estadounidense Terry Crews protagonizaron un inesperado encuentro en Río de Janeiro, donde compartieron un divertido momento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Las imágenes del delantero del Real Madrid junto al protagonista de series y películas de Hollywood despertaron la curiosidad de los hinchas, quienes no tardaron en convertir el momento en uno de los temas más comentados.

Un crossover que se volvió viral

La presencia de ambas figuras en la ciudad brasileña dio lugar a un llamativo “crossover” que llamó la atención tanto de seguidores del fútbol como del cine.

Durante el encuentro, Vinícius Jr. y Terry Crews compartieron un momento de buen humor que fue captado en video y difundido en plataformas digitales, donde recibió miles de reacciones y comentarios.

🇧🇷🤣 ¡UN CORSSOVER TOP EN RÍO DE JANEIRO! El reconocido actor, Terry Crews, se encontró con Vinicius en Brasil y tuvieron un divertido momento juntos.



📹 IG/terrycrews pic.twitter.com/NOhwi6qHRO — SportsCenter (@SC_ESPN) July 23, 2026

La interacción entre ambos fue destacada por usuarios en redes sociales, quienes celebraron la química y el carisma mostrados durante el breve encuentro.

Aunque no se revelaron mayores detalles sobre el motivo de la reunión, el video se viralizó rápidamente y generó numerosas publicaciones entre seguidores del jugador brasileño y del actor estadounidense.

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