Vinícius Jr. protagoniza divertido crossover con Terry Crews en Brasil. Foto: IG/terrycrews
Vinícius Jr. protagoniza divertido crossover con Terry Crews en Brasil. Foto: IG/terrycrews
Por Redacción EC

El futbolista brasileño Vinícius Jr. y el reconocido actor estadounidense Terry Crews protagonizaron un inesperado encuentro en Río de Janeiro, donde compartieron un divertido momento que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.