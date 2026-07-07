Argentina celebró la clasificación con un emotivo mensaje para Messi que se volvió viral. Foto: Nicolás Otamendi/Instagram
Argentina celebró la clasificación con un emotivo mensaje para Messi que se volvió viral. Foto: Nicolás Otamendi/Instagram
Por Redacción EC

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 no solo dejó una remontada memorable frente a Egipto, sino también un momento que conmovió a miles de aficionados. Horas después del triunfo por 3-2, comenzaron a difundirse los videos de los festejos en el vestuario de la Albiceleste.

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