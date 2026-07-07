La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 no solo dejó una remontada memorable frente a Egipto, sino también un momento que conmovió a miles de aficionados. Horas después del triunfo por 3-2, comenzaron a difundirse los videos de los festejos en el vestuario de la Albiceleste.

En medio de la celebración, los jugadores entonaron “La cuarta estrella”, un canto que ha acompañado al plantel durante la Copa del Mundo y que incluye un mensaje especial para Lionel Messi.

¡Messi se quebró! Reveló por qué lloró tras la épica remontada de Argentina ante Egipto (Foto: AFP) / THOMAS COEX

“Por la última de Leo”: el fragmento que emocionó a los hinchas

Durante los festejos, todo el plantel cantó al unísono uno de los pasajes más representativos de la canción.

“Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo... Argentina quiero verte bicampeón”.

La frase rápidamente se volvió viral porque refleja el deseo del grupo de conquistar un nuevo título mundial junto a su capitán, quien disputa el que sería su último Mundial con la selección argentina.

اللاعبين يرددون:



"من أجل الكأس الأخيرة لـ ليو." 🥹🏆 pic.twitter.com/w5yuNFqehR — Messi World (@M10GOAT) July 7, 2026

El vestuario fue una verdadera fiesta tras la remontada ante Egipto

Después de revertir un marcador adverso y conseguir la clasificación en los minutos finales, los jugadores descargaron toda la tensión acumulada en el vestuario.

Abrazos, saltos, aplausos y canciones marcaron una celebración cargada de emoción, reflejando la unión del plantel y la ilusión de seguir avanzando en el torneo.

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