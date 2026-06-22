La victoria de Argentina por 2-0 ante Austria en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026 no solo tuvo como protagonista a Lionel Messi dentro del campo, sino también a su familia, que vivió cada momento con máxima intensidad desde las tribunas del estadio.

El capitán argentino firmó un doblete que lo convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, y ese logro fue celebrado con emoción por Antonela Roccuzzo y sus hijos, quienes acompañaron al delantero en una jornada inolvidable.

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La familia Messi volvió a ocupar un lugar especial en las tribunas, como ya es habitual en los grandes partidos del capitán argentino, convirtiéndose en un apoyo constante durante todo el encuentro.

Cada llegada de Argentina al arco austríaco fue vivida con intensidad por los hijos del delantero. En los momentos clave del partido, los niños celebraron, gritaron y acompañaron cada jugada importante de su padre, compartiendo la misma emoción que el resto de los hinchas argentinos presentes en el estadio.

Familia de Messi estalló en la tribuna con los goles del máximo goleador de los Mundiales. Foto: Captura de video/TRF

El segundo gol, que llegó en los minutos finales, fue especialmente intenso. Thiago, el mayor de los hermanos, mostró nerviosismo hasta el desenlace de la jugada, que terminó desatando la euforia familiar.

El tanto final de Messi no solo aseguró la victoria de Argentina, sino que también consolidó un récord histórico en su carrera. Tras el gol, la emoción en la tribuna fue inmediata. Antonela Roccuzzo se abrazó con Thiago, mientras que Ciro, el menor, celebró entre saltos y alegría en medio del festejo familiar.

العائلة تحتفل بهدف ليو 🥹🩵🩵🩵🩵 pic.twitter.com/70cufavnOP — Messi World (@M10GOAT) June 22, 2026

Todos los récords rotos por Lionel Messi

Con su gol y su participación decisiva en el encuentro, Messi alcanzó marcas inéditas en la historia de los Mundiales, según la publicación oficial de Guinness World Records:

Máximo goleador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: 18 goles

Máximo de partidos jugados en Mundiales por un futbolista: 28 partidos

Máximo de partidos ganados en Copas del Mundo por un jugador: 18 victorias

Máximo de minutos jugados en la historia de los Mundiales: 2,489 minutos

Con estos registros, el capitán argentino sigue ampliando un legado que ya es considerado irrepetible en el fútbol internacional.

Fake news, un comunicado familiar y tres goles para la historia. En una de las semanas más sensibles para los Messi, Lionel quedó a un paso de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.



Devolvieron dignidad donde les dieron un hachazo.



El Quedado Especial, episodio 3. pic.twitter.com/i0oCaclBan — Miguel Villegas (@prakzis) June 22, 2026

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