Antonela Roccuzzo y los hijos de Messi celebraron el histórico triunfo ante Austria en el Mundial. Foto: Captura de video/TRF
Antonela Roccuzzo y los hijos de Messi celebraron el histórico triunfo ante Austria en el Mundial. Foto: Captura de video/TRF
Por Redacción EC

La victoria de Argentina por 2-0 ante Austria en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026 no solo tuvo como protagonista a Lionel Messi dentro del campo, sino también a su familia, que vivió cada momento con máxima intensidad desde las tribunas del estadio.

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