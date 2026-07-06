Las imágenes de Cristiano Ronaldo reflejaron toda la desilusión de Portugal tras quedar eliminado del Mundial 2026. El capitán luso no pudo contener las lágrimas al finalizar el encuentro frente a España, que se impuso 1-0 y avanzó a la siguiente ronda del torneo.
Las imágenes de Cristiano Ronaldo reflejaron toda la desilusión de Portugal tras quedar eliminado del Mundial 2026. El capitán luso no pudo contener las lágrimas al finalizar el encuentro frente a España, que se impuso 1-0 y avanzó a la siguiente ronda del torneo.
El astro portugués permaneció visiblemente afectado sobre el terreno de juego, protagonizando una de las escenas más emotivas de la jornada. Todo apunta a que este fue su último partido en una Copa del Mundo, poniendo fin a una trayectoria histórica en el máximo torneo de selecciones.
El llanto del ‘Bicho’ recordó otra dolorosa eliminación mundialista. En Qatar 2022, el delantero abandonó el campo entre lágrimas tras la derrota frente a Marruecos en los cuartos de final.
Cuatro años después, la historia volvió a repetirse. Esta vez, el portugués se mostró incrédulo y completamente abatido tras la derrota frente a España.
Cuando el encuentro parecía encaminado a la prórroga, España encontró el gol de la victoria en el tiempo añadido. Al 90+1, un espectacular pase entre líneas dejó al recién ingresado Mikel Merino mano a mano con Diogo Costa.
El mediocampista definió con tranquilidad ante la salida del arquero portugués y marcó el 1-0, desatando la celebración de la selección española y silenciando a Portugal.
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