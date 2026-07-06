Las imágenes de Cristiano Ronaldo reflejaron toda la desilusión de Portugal tras quedar eliminado del Mundial 2026. El capitán luso no pudo contener las lágrimas al finalizar el encuentro frente a España, que se impuso 1-0 y avanzó a la siguiente ronda del torneo.

El astro portugués permaneció visiblemente afectado sobre el terreno de juego, protagonizando una de las escenas más emotivas de la jornada. Todo apunta a que este fue su último partido en una Copa del Mundo, poniendo fin a una trayectoria histórica en el máximo torneo de selecciones.

Cristiano Ronaldo rompió en llanto tras la eliminación de Portugal ante España en el Mundial 2026. Foto: @DSports

El llanto del ‘Bicho’ recordó otra dolorosa eliminación mundialista. En Qatar 2022, el delantero abandonó el campo entre lágrimas tras la derrota frente a Marruecos en los cuartos de final.

Cuatro años después, la historia volvió a repetirse. Esta vez, el portugués se mostró incrédulo y completamente abatido tras la derrota frente a España.

EL LLANTO DE CRISTIANO RONALDO TRAS QUEDAR ELIMINADO DEL #MundialEnDSPORTS ANTE ESPAÑA 💔🥺#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FwvwRNRNIg — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

El gol de Mikel Merino decidió el clásico ibérico

Cuando el encuentro parecía encaminado a la prórroga, España encontró el gol de la victoria en el tiempo añadido. Al 90+1, un espectacular pase entre líneas dejó al recién ingresado Mikel Merino mano a mano con Diogo Costa.

El mediocampista definió con tranquilidad ante la salida del arquero portugués y marcó el 1-0, desatando la celebración de la selección española y silenciando a Portugal.