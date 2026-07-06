Cristiano Ronaldo se despidió entre lágrimas del Mundial 2026 tras caer ante España. Foto: @DSports
Cristiano Ronaldo se despidió entre lágrimas del Mundial 2026 tras caer ante España. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Las imágenes de Cristiano Ronaldo reflejaron toda la desilusión de Portugal tras quedar eliminado del Mundial 2026. El capitán luso no pudo contener las lágrimas al finalizar el encuentro frente a España, que se impuso 1-0 y avanzó a la siguiente ronda del torneo.

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