El fútbol argentino dejó una de esas escenas que trascienden el resultado. Durante el Vélez vs. Boca por los octavos de final de la Copa Argentina, el relator Hernán Feler tuvo que dejar por unos segundos su rol profesional para vivir un momento muy especial: anunciar el ingreso de su propio hijo, Luca Feler, al campo de juego.

La situación ocurrió durante la transmisión de TyC Sports y rápidamente llamó la atención de los hinchas en redes sociales.

Hernán Feler anunció a su propio hijo en plena transmisión

A los 37 minutos del segundo tiempo, Guillermo Barros Schelotto decidió mandar al campo de juego al juvenil Luca Feler, de 18 años, en reemplazo de Lucas Robertone.

La particularidad fue que quien tuvo que anunciar la modificación fue nada menos que su padre, Hernán Feler, relator de la transmisión.

Con evidente emoción, el periodista presentó el cambio ante los televidentes: “Y, si me permitís este, sale de la cancha el número 8, Lucas Robertone. A la cancha, con la 48, mi hijo, Luca Feler”.

"Feler":

Por el ingreso de Luca Feler al partido de Vélez contra Boca con el relato de su padre Hernán Feler pic.twitter.com/Nt0cSeNd9K — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 3, 2026

La escena adquirió un significado especial porque no se trató simplemente del ingreso de un juvenil a Primera. Hernán Feler estaba relatando el partido en el que su propio hijo hacía su aparición, una situación poco habitual en el fútbol profesional.

El cruce entre la profesión y el vínculo familiar convirtió el instante en una de las postales más comentadas de la jornada.

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