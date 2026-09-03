Padre e hijo, protagonistas en Vélez vs. Boca: el relato de Hernán Feler que conmovió a todos. Foto: @porquetendencia
Padre e hijo, protagonistas en Vélez vs. Boca: el relato de Hernán Feler que conmovió a todos. Foto: @porquetendencia
Por Redacción EC

El fútbol argentino dejó una de esas escenas que trascienden el resultado. Durante el Vélez vs. Boca por los octavos de final de la Copa Argentina, el relator Hernán Feler tuvo que dejar por unos segundos su rol profesional para vivir un momento muy especial: anunciar el ingreso de su propio hijo, Luca Feler, al campo de juego.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.