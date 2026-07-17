Ni la final del Mundial lo aleja de Boca: Vasco Arruabarrena contó qué hizo Leandro Paredes. Foto: @SC_ESPN
Ni la final del Mundial lo aleja de Boca: Vasco Arruabarrena contó qué hizo Leandro Paredes. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

Leandro Paredes mantiene intacto su vínculo con Boca Juniors, incluso en la antesala del partido más importante de su carrera. A dos días de disputar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina, el mediocampista siguió de cerca el triunfo del Xeneize frente a Sarmiento y tuvo un gesto que fue revelado por el entrenador Vasco Arruabarrena.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.