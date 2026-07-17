Leandro Paredes mantiene intacto su vínculo con Boca Juniors, incluso en la antesala del partido más importante de su carrera. A dos días de disputar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina, el mediocampista siguió de cerca el triunfo del Xeneize frente a Sarmiento y tuvo un gesto que fue revelado por el entrenador Vasco Arruabarrena.

El técnico contó que el volante, concentrado con la Albiceleste en Nueva Jersey, estuvo pendiente del encuentro y no tardó en comunicarse con el plantel.

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Durante sus declaraciones, Arruabarrena sorprendió al revelar que el mediocampista envió un mensaje apenas finalizó el partido. “Recién terminó el partido y ya había un mensaje de Leandro felicitando a todo el grupo”, dijo.

Atento al triunfo ante Sarmiento desde Nueva Jersey

Mientras el plantel argentino prepara los últimos detalles para la gran final del Mundial 2026, Paredes no perdió de vista la actualidad del club de sus amores. El volante siguió el triunfo de Boca ante Sarmiento desde Estados Unidos y felicitó de inmediato a sus compañeros, un gesto que fue celebrado por los hinchas en redes sociales.

"RECIÉN TERMINÓ Y YA HABÍA UN MENSAJE DE LEANDRO FELICITANDO A TODO EL GRUPO". A pesar de estar en Nueva Jersey, a 2 días de una final de Mundial, PAREDES nunca desactiva el Modo Boca: ¡estuvo atento al triunfo ante Sarmiento! pic.twitter.com/ZjX9txT40m — SportsCenter (@SC_ESPN) July 17, 2026

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