Rasmus Højlund fue uno de los protagonistas del partido entre Dinamarca y Portugal, que terminó con victoria 4-2 para el conjunto luso. El delantero danés marcó el empate parcial y sorprendió al celebrar con el característico salto y grito de Cristiano Ronaldo, quien había abandonado la concentración portuguesa en medio de la polémica con el técnico Jorge Jesús.

El festejo rápidamente recorrió las redes sociales por el contexto en el que se produjo. Cristiano Ronaldo había dejado la concentración de Portugal horas antes del encuentro, luego de conocerse que no sería titular ante Dinamarca. El episodio generó múltiples reacciones y abrió interrogantes sobre la continuidad del atacante con el combinado nacional.

Højlund imitó el festejo de Cristiano Ronaldo y explicó por qué lo hizo tras el Portugal-Dinamarca. Foto: Instagram

Højlund explicó su homenaje a Cristiano Ronaldo

Tras el partido, el delantero del Napoli explicó que su celebración no tuvo como objetivo provocar ni faltarle el respeto a Cristiano Ronaldo. Por el contrario, aseguró que se trató de un reconocimiento hacia una de las grandes figuras de su carrera como aficionado al fútbol.

“Fue simplemente un homenaje a un hombre que probablemente haya terminado su carrera en la Selección tras lo sucedido ayer”, declaró Højlund después del encuentro.

El atacante danés, que también tuvo un paso por el Manchester United, insistió en la admiración que siente por el portugués. “Esto no tiene que ver con una falta de respeto ni mucho menos. Es mi gran ídolo”, afirmó.

¡EL BICHO HOJLUND! El delantero de Dinamarca festejó el 2-2 vs. Portugal ¡¡CON EL SIU DE CRISTIANO RONALDO!!



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No es la primera vez que Højlund celebra como CR7

La particular celebración de Højlund ante Portugal tampoco fue un hecho aislado. El delantero ya había utilizado el famoso “Siuuu” de Cristiano Ronaldo en marzo de 2025, precisamente en otro enfrentamiento ante el combinado portugués.

En aquella oportunidad, Højlund marcó el 1-0 y realizó el festejo de Cristiano con el propio CR7 dentro del campo de juego. Por ello, su celebración en Copenhague puede entenderse también como una muestra de admiración que el atacante danés ya había realizado anteriormente.

El encuentro terminó con una remontada de Portugal, que se impuso 4-2 gracias a los goles de sus principales figuras. Dinamarca había conseguido ponerse momentáneamente en ventaja durante el desarrollo del partido, pero el conjunto dirigido por Jorge Jesús terminó imponiéndose.

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