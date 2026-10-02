Højlund imitó el festejo de Cristiano Ronaldo y explicó por qué lo hizo tras el Portugal-Dinamarca. Foto: Instagram
Højlund imitó el festejo de Cristiano Ronaldo y explicó por qué lo hizo tras el Portugal-Dinamarca. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Rasmus Højlund fue uno de los protagonistas del partido entre Dinamarca y Portugal, que terminó con victoria 4-2 para el conjunto luso. El delantero danés marcó el empate parcial y sorprendió al celebrar con el característico salto y grito de Cristiano Ronaldo, quien había abandonado la concentración portuguesa en medio de la polémica con el técnico Jorge Jesús.

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