La selección argentina recibió una multitudinaria bienvenida al arribar a Córdoba, donde este miércoles enfrentará a Bolivia en el primer amistoso de la fecha FIFA. El protagonista de uno de los momentos más comentados fue Emiliano “Dibu” Martínez, quien decidió acercarse a los hinchas que esperaron durante horas en las inmediaciones del hotel Quorum.

El arquero fue el primero en dirigirse hacia las vallas para firmar autógrafos y tomarse fotografías con los aficionados. Su gesto fue replicado posteriormente por varios de sus compañeros y también por el entrenador Lionel Scaloni.

La selección argentina llegó a Córdoba y protagonizó un emotivo momento con los hinchas. Foto: Instagram

La delegación argentina llegó al hotel pasadas las 21:00 del martes, después de completar el último entrenamiento en el predio de Ezeiza y de la conferencia de prensa ofrecida previamente por Scaloni. Desde el mediodía, cientos de aficionados ya se habían instalado en el lugar para intentar tener un contacto con los futbolistas.

Los hinchas esperaron durante horas al plantel

La llegada de la Albiceleste generó una importante concentración de aficionados. Cerca de 500 personas se reunieron en las inmediaciones del hotel, muchas de ellas con camisetas, banderas y carteles para recibir a los futbolistas.

Algunos jugadores se acercaron inicialmente de manera individual, entre ellos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Sin embargo, el momento tomó otra dimensión cuando Cristian Romero, flamante capitán de la selección, impulsó a que más integrantes del plantel salieran a saludar.

Scaloni tampoco quiso quedar al margen y se acercó a los aficionados, completando una escena que permitió a los seguidores tener un contacto cercano con el plantel antes del partido ante Bolivia.

Llegaron los jugadores de la Selección a Córdoba, Dibu Martínez dio la orden para que abran el vallado para acercarse a los hinchas y Cuti Romero llamó a todos los jugadores para que vayan con la gente



Mis líderes 🫶🏻🥹 pic.twitter.com/xg0IyfZwBt — Scalonados (@Scalonados) September 30, 2026

“Messi, no te retires nunca” y “vamos Dibu”

Entre los cánticos que se escucharon durante la bienvenida destacaron los dirigidos a Lionel Messi y Dibu Martínez. “Messi, no te retires nunca” y “vamos Dibu” fueron algunas de las consignas que más se repitieron entre los aficionados.

Los niños tuvieron especial protagonismo durante el recibimiento y también dedicaron cánticos al arquero argentino. Además, hubo muestras de cariño para Enzo Fernández y Julián Álvarez, uno de los dos futbolistas cordobeses que integran la delegación junto a Cristian Romero.

Córdoba vuelve a recibir a la selección argentina

El regreso de la Albiceleste a Córdoba se produce después de más de cuatro años. Argentina no disputaba un partido en esa ciudad desde febrero de 2022, cuando derrotó 1-0 a Colombia por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, con gol de Lautaro Martínez.

Antes de ese encuentro, el seleccionado había jugado en Córdoba en noviembre de 2018, cuando venció 2-0 a México en los primeros meses del ciclo de Lionel Scaloni.

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