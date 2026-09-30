Córdoba recibió a la selección argentina con una multitud y el Dibu Martínez tuvo un gesto especial. Foto: Instagram
Córdoba recibió a la selección argentina con una multitud y el Dibu Martínez tuvo un gesto especial. Foto: Instagram
Por Redacción EC

La selección argentina recibió una multitudinaria bienvenida al arribar a Córdoba, donde este miércoles enfrentará a Bolivia en el primer amistoso de la fecha FIFA. El protagonista de uno de los momentos más comentados fue Emiliano “Dibu” Martínez, quien decidió acercarse a los hinchas que esperaron durante horas en las inmediaciones del hotel Quorum.

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