Boca Juniors consiguió una clasificación memorable tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, y asegurar su presencia en la final de la Copa Sudamericana. Leandro Paredes fue uno de los grandes protagonistas de la noche: regresó a las canchas apenas 11 días después de sufrir un desgarro, marcó el gol que sentenció el encuentro y dejó una frase que llamó la atención por su referencia al mítico escenario brasileño: “Me siento en casa”.

El equipo argentino afrontó el encuentro con la necesidad de remontar el 1-0 sufrido en el partido de ida, disputado en La Bombonera. Boca respondió con una actuación contundente y se adelantó rápidamente en el marcador gracias a Lautaro Di Lollo, quien anotó de cabeza a los cuatro minutos. A los 34’, Miguel Merentiel amplió la ventaja y permitió que el conjunto xeneize se marchara al descanso con una diferencia importante para sus aspiraciones.

Sin embargo, Vasco da Gama reaccionó en la segunda mitad y encontró el descuento a los 66 minutos mediante José Luis Rodríguez, conocido como Puma Rodríguez. El tanto brasileño volvió a poner en tensión la eliminatoria y dejó a Boca obligado a buscar otro gol para evitar que la clasificación se definiera desde el punto de penal. Cuando el encuentro entraba en su tramo final, apareció Paredes para resolver la situación con un potente remate de derecha desde fuera del área.

El gol del mediocampista selló el 3-1 definitivo y desató los festejos de los jugadores argentinos en el Maracaná. Con este resultado, Boca Juniors se impuso por 3-2 en el marcador global y aseguró su boleto a la final.

La actuación de Paredes adquirió un valor especial porque el capitán regresó antes de lo esperado tras la lesión muscular que lo había apartado de los últimos compromisos y terminó siendo decisivo en una de las noches más importantes del equipo durante la temporada.

Jugadores de Boca Juniors celebran su victoria al finalizar el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana, disputado entre el Vasco da Gama de Brasil y Boca Juniors de Argentina en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, el 20 de octubre de 2026. (Foto de Pablo PORCIUNCULA / AFP) / PABLO PORCIUNCULA

“Me siento en casa”: la frase de Paredes tras su gol en el Maracaná

Después del encuentro, el volante destacó el esfuerzo colectivo y evitó atribuirse el protagonismo exclusivo de la clasificación. “Héroes son todos, es todo el grupo porque están haciendo un trabajo increíble. Se están esforzando al máximo, hasta lo que no tenemos. Siempre damos la cara. Este grupo quiere cosas grandes”, afirmó en declaraciones a DSports.

La frase que más repercusión generó llegó cuando Paredes recordó su historial en el estadio de Río de Janeiro, escenario de anteriores triunfos con la selección argentina. “Es una de las noches más importantes de mi carrera. Había jugado dos veces y había ganado dos veces. Esta es la tercera, me siento en casa”, sostuvo. Aunque sus palabras no constituyeron un ataque directo a Brasil, la referencia a sus antecedentes ganadores en el Maracaná añadió un componente especial a una celebración que también tuvo eco entre los hinchas argentinos.

"HABÍA VENIDO DOS VECES, HABÍA GANADO LAS DOS, ME SIENTO COMO EN CASA" Leandro Paredes y toda su felicidad luego de volver a ganar en el Maracaná, ahora como jugador de Boca, en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS. #Sudamericana https://t.co/z7tIf6n5Rg — DSPORTS (@DSports) October 21, 2026

Con la clasificación asegurada, Boca Juniors quedó a un paso de conquistar nuevamente la Copa Sudamericana, torneo que ganó en 2004 y 2005. La final está programada para el 21 de noviembre de 2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, frente al ganador de la otra semifinal.

Mientras el equipo prepara su próximo desafío continental, Paredes se consolida como una de las figuras de la campaña y deja su huella en el Maracaná con un gol decisivo y una frase que resume su vínculo con el estadio brasileño.

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