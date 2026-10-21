Leandro Paredes brilló en el Maracaná y dejó una frase que resume su noche con Boca. Foto: @DSports
Leandro Paredes brilló en el Maracaná y dejó una frase que resume su noche con Boca. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Boca Juniors consiguió una clasificación memorable tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, y asegurar su presencia en la final de la Copa Sudamericana. Leandro Paredes fue uno de los grandes protagonistas de la noche: regresó a las canchas apenas 11 días después de sufrir un desgarro, marcó el gol que sentenció el encuentro y dejó una frase que llamó la atención por su referencia al mítico escenario brasileño: “Me siento en casa”.

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