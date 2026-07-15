La esperada semifinal entre Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026 comenzó con un ambiente cargado de intensidad incluso antes del pitazo inicial. Durante la ceremonia de los himnos nacionales, la hinchada albiceleste se convirtió en protagonista al hacer prácticamente imperceptible la interpretación del “God Save the King”.
La selección inglesa, que figuraba como local para este compromiso, escuchó primero su himno. Sin embargo, la importante presencia de seguidores argentinos en las gradas, estimada en una proporción de tres a uno frente a los hinchas ingleses, marcó la diferencia en el ambiente.
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Mientras sonaba el himno de Inglaterra, desde las tribunas comenzó a escucharse de manera masiva el tradicional cántico argentino: “Ya lo ves, ya lo ves, el que no salta es un inglés”.
El coro fue tan intenso que el himno inglés quedó prácticamente cubierto por las voces de los hinchas argentinos, que dominaron el ambiente en el estadio durante esos minutos previos al inicio del encuentro.
Tras la interpretación del himno británico, llegó el turno del Himno Nacional Argentino. En ese momento, parte de la hinchada inglesa respondió con silbidos y pitidos desde las gradas.
No obstante, nuevamente la mayor presencia de seguidores argentinos terminó imponiéndose en el estadio, con sus voces predominando durante la interpretación del himno de la Albiceleste.
La Argentina de Lionel Messi y la Inglaterra de Harry Kane se citan el miércoles 15 de julio en Atlanta en el partido más crucial de su picante historia: las semifinales del Mundial de 2026. (AFP)