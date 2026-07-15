La hinchada argentina tapó el himno de Inglaterra con un cántico en la semifinal del Mundial 2026. Foto: @DSports
La hinchada argentina tapó el himno de Inglaterra con un cántico en la semifinal del Mundial 2026. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La esperada semifinal entre Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026 comenzó con un ambiente cargado de intensidad incluso antes del pitazo inicial. Durante la ceremonia de los himnos nacionales, la hinchada albiceleste se convirtió en protagonista al hacer prácticamente imperceptible la interpretación del “God Save the King”.

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