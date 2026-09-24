Franco Mastantuono (Azul, Buenos Aires; 14/08/2007) es nuevo jugador del Real Madrid. Tiene 17 años y acaba de convertirse en el jugador más joven en debutar con la selección de Argentina en partido oficial. | Crédito: realmadrid.com
Franco Mastantuono (Azul, Buenos Aires; 14/08/2007) es nuevo jugador del Real Madrid. Tiene 17 años y acaba de convertirse en el jugador más joven en debutar con la selección de Argentina en partido oficial. | Crédito: realmadrid.com
Por Redacción EC

Franco Mastantuono volvió a ser noticia, aunque esta vez no fue por una actuación dentro de la cancha. El mediocampista de la Fiorentina renovó su look antes de incorporarse a la concentración de la Selección Argentina y sorprendió con un estilo diferente.

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