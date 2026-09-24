Franco Mastantuono volvió a ser noticia, aunque esta vez no fue por una actuación dentro de la cancha. El mediocampista de la Fiorentina renovó su look antes de incorporarse a la concentración de la Selección Argentina y sorprendió con un estilo diferente.

Mastantuono decidió darle un refresh a su imagen antes de reencontrarse con sus compañeros de la Selección Argentina. El nuevo corte mantiene una parte importante del largo de su cabello, pero incorpora un estilo diferente al que venía utilizando.

Su llegada con el nuevo look generó comentarios en redes sociales y convirtió al jugador de la Fiorentina en uno de los focos de atención durante la concentración de la Albiceleste.

Mastantuono, listo para una nueva etapa con Argentina

Más allá del cambio de imagen, Mastantuono vuelve a estar entre los convocados por Lionel Scaloni para los próximos compromisos de la selección argentina.

¿Degradé? ¡Nada de eso! Franco Mastantuono trabaja en su look durante su estadía en Argentina. ¿Qué puntaje se lleva?



📹 diegoilfigaro pic.twitter.com/8CvjZ7KGqn — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2026

El mediocampista será parte del plantel que afrontará los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, en una etapa en la que Scaloni continúa observando alternativas y dando forma al equipo pensando en los próximos desafíos internacionales.

Para Mastantuono, la convocatoria representa una nueva oportunidad de consolidarse dentro del proyecto de la Albiceleste, mientras continúa su adaptación al fútbol europeo con la Fiorentina.

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