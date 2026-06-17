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La ocasión más clara de Colombia: Luis Díaz hizo temblar el arco de Uzbekistán. Foto: Captura de video/@SC_ESPN
La ocasión más clara de Colombia: Luis Díaz hizo temblar el arco de Uzbekistán. Foto: Captura de video/@SC_ESPN
Por Redacción EC

En un encuentro con pocas emociones y escasas oportunidades de peligro, Luis Díaz protagonizó la acción más clara de Colombia frente a Uzbekistán en la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo 2026.

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