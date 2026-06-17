En un encuentro con pocas emociones y escasas oportunidades de peligro, Luis Díaz protagonizó la acción más clara de Colombia frente a Uzbekistán en la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo 2026.

El atacante colombiano estuvo muy cerca de abrir el marcador al minuto 30, en una jugada que pudo cambiar el rumbo de un partido marcado por la paridad y la falta de ocasiones.

La acción nació tras una destacada habilitación de Jhon Arias, quien encontró espacio para filtrar un balón que dejó a Luis Díaz en posición favorable dentro del área.

El delantero controló y sacó un remate de pierna izquierda buscando el palo más lejano del arquero uzbeko. Sin embargo, cuando parecía que el balón terminaría dentro de la red, el poste devolvió el disparo. Tras el rebote, el guardameta reaccionó rápidamente y se quedó con la pelota, evitando el primer tanto del encuentro.

ERA UN GOLAZO, LUCHO. el palo le negó a Díaz el primero para Colombia ante Uzbekistán.



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La jugada de Díaz se convirtió en la ocasión más peligrosa de la primera mitad y en una de las pocas acciones de verdadero riesgo en un partido que se desarrolló con mucha disputa en el mediocampo.

Colombia intentó asumir la iniciativa, mientras que Uzbekistán apostó por mantener el orden defensivo y cerrar espacios, lo que redujo considerablemente las oportunidades de gol.

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