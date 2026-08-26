Latorre defendió a Julián Álvarez y Chavo Fucks lo contradijo: tensión en ESPN. Foto: @paseclave__
Latorre defendió a Julián Álvarez y Chavo Fucks lo contradijo: tensión en ESPN. Foto: @paseclave__
Por Redacción EC

La incertidumbre alrededor del futuro de Julián Álvarez generó un momento de máxima tensión en el programa F90 de ESPN. La discusión surgió luego de que Diego Simeone evitara pronunciarse públicamente sobre la situación del delantero del Atlético de Madrid.

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