La incertidumbre alrededor del futuro de Julián Álvarez generó un momento de máxima tensión en el programa F90 de ESPN. La discusión surgió luego de que Diego Simeone evitara pronunciarse públicamente sobre la situación del delantero del Atlético de Madrid.

Diego Latorre analizó el presente de la “Araña” y sostuvo que la relación entre el futbolista y el entrenador habría llegado a un punto difícil de sostener.

“Cuando llegan a este grado las relaciones es conveniente que se vaya, no hay otra alternativa. Me hubiese gustado que el Cholo lo defienda un poco más públicamente”, lanzó Latorre.

Julián Álvarez enciende las alarmas en el Atlético de Madrid tras ausentarse del entrenamiento. Foto: EFE

Latorre apuntó contra el estilo de juego de Simeone

El exfutbolista fue más allá y aseguró que el problema no estaría relacionado únicamente con la cantidad de minutos que disputa Álvarez, sino con la propuesta futbolística del Atlético de Madrid.

“Detrás de eso, lo que dice Julián es que no le gusta la forma de jugar de Simeone. Quiere un equipo más ambicioso, lo sé, y quiere irse. El fútbol no es una actividad mecánica como para que él siga estando en un lugar donde no lo quieren, no puede ser rehén ni esclavo de nadie”, señaló.

Sin embargo, Diego “Chavo” Fucks tomó una posición diferente y recordó el antecedente de Álvarez durante su etapa en el Manchester City.

Chavo Fucks defendió al Atlético de Madrid

Fucks cuestionó la interpretación de Latorre y sostuvo que Álvarez es un jugador importante para el equipo de Simeone.

“Acá tenemos que separar los tantos porque lo mismo le pasó con Guardiola. Él forzó su salida del City porque jugaba Haaland. Acá es un jugador fundamental del equipo, titular, hace goles y el técnico lo quiere. Tenés un contrato y los futbolistas no pueden tener de rehenes a los clubes. Si un tipo en el fútbol local juega en Boca y fuerza la salida diciendo que su sueño es ir a Peñarol, ¿querés que los hinchas no lo puteen?”, opinó.

La discusión comenzó a subir de tono cuando ambos periodistas trasladaron el debate futbolístico a sus propias posturas sobre los entrenadores y los estilos de juego.

“Vos te das vuelta como una media”: el cruce que subió de tono

Fucks sostuvo que a Latorre no le convencía la propuesta de Simeone frente al estilo de Pep Guardiola. La respuesta de “Gambeta” fue inmediata y terminó llevando el intercambio a un terreno personal.

“A vos no te gustaba Guardiola, vos te subiste después. Vos te das vuelta como una media. Vas atrás del éxito”, dijo.

Fucks respondió que su postura había cambiado a partir de sus análisis y lecturas, pero Latorre volvió a cuestionarlo: “Vos te has reído del tiki tiki, no salgamos de eso”.

Julián Álvarez. (Foto: Getty Images)

El periodista replicó: “No solamente me río del tiki tiki, me sigo riendo, pero Guardiola no tiene nada que ver con eso. El más resultadista de todos sos vos”.

Latorre y Fucks terminaron discutiendo sobre el poder de los futbolistas

El tramo más intenso del debate llegó cuando ambos comenzaron a discutir sobre la relación entre futbolistas, clubes, dirigentes y periodistas.

Latorre acusó directamente a Fucks de posicionarse del lado de las dirigencias y cuestionó su mirada sobre los jugadores: “Vos le tenés bronca a los jugadores de fútbol porque ganan mucho o son famosos. Desprecio a los tipos que piensan con tu lógica; te querés poner del lado del poder”.

Fucks rechazó la acusación y argumentó que el fútbol cambió desde la implementación de la Ley Bosman, por lo que, según su análisis, los futbolistas cuentan actualmente con un nivel de poder mucho mayor dentro del mercado.

La discusión finalmente llegó a su punto de cierre cuando Latorre lanzó una última frase contra su compañero: “Discutí con vos mismo, con un espejo”.

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