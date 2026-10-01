El Salvador vs. Jamaica EN VIVO GRATIS: mira la transmisión del partido por la tercera fecha del Grupo B de la Liga de Naciones Concacaf, este viernes 2 de octubre desde el Estadio Cuscatlán. ¿A qué hora inicia el partido? El duelo está programado para iniciar a la 9:00 p.m. (hora peruana), que son las 8:00 p.m. de Guatemala y las 11:00 p.m. de Argentina y Brasil. ¿Dónde ver por TV cable y streaming? Canal 4, TCS GO es la señal encargada de transmitir el partido en todo El Salvador. Asimismo, podrás ver la transmisión del duelo en el resto del continente a través del Youtube de la Concacaf.

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