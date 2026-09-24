El Salvador vs. Martinica EN VIVO GRATIS: mira la transmisión del partido por la primera fecha de la Liga de Naciones Concacaf, este viernes 25 de septiembre desde el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González. ¿A qué hora inicia el partido? El duelo está programado para iniciar a la 8:00 p.m. (hora peruana), que son las 9:00 p.m. de Chile y las 10:00 p.m. de Argentina y Brasil. ¿Dónde ver por TV cable y streaming? Canal 4 y TCS GO son las señales encargadas de transmitir el partido en todo El Salvador. Asimismo, podrás ver la transmisión del duelo en el resto del continente a través del Youtube de la Concacaf.

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