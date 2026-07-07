DT de Egipto denuncia decisiones arbitrales tras la remontada de Argentina en el Mundial 2026. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK
DT de Egipto denuncia decisiones arbitrales tras la remontada de Argentina en el Mundial 2026. Foto: EFE/EPA/RONALD WITTEK
Por Redacción EC

La remontada de Argentina sobre Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando controversia. Tras las fuertes declaraciones del delantero Mostafa Ziko, ahora fue el entrenador egipcio, Hossam Hassan, quien cuestionó el arbitraje y aseguró que el desarrollo del partido estuvo condicionado por factores ajenos al juego.

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