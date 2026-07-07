La remontada de Argentina sobre Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando controversia. Tras las fuertes declaraciones del delantero Mostafa Ziko, ahora fue el entrenador egipcio, Hossam Hassan, quien cuestionó el arbitraje y aseguró que el desarrollo del partido estuvo condicionado por factores ajenos al juego.

El seleccionador sostuvo que varias decisiones del árbitro François Letexier perjudicaron a su equipo y aseguró que existió una presión previa sobre el colegiado antes del compromiso.

DT de Egipto acusa presión de Argentina sobre el árbitro tras la eliminación en el Mundial 2026. Foto: @madrid_total2/X

En conferencia de prensa, el técnico egipcio aseguró que el resultado no solo estuvo marcado por lo ocurrido dentro del campo. “El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido, y por factores externos previos al encuentro”, aseveró.

Hassan fue más allá y afirmó que el árbitro francés llegó condicionado al compromiso: “Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace. Nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro”.

Egipto reclamó un gol anulado y una acción que no fue revisada por el VAR

El entrenador también cuestionó varias decisiones arbitrales durante el encuentro, entre ellas un gol anulado a Egipto por una infracción en el inicio de la jugada y una supuesta falta previa al tanto que selló la victoria argentina.

Según Hassan, esa última acción debió ser revisada por el VAR: “Ni siquiera hubo revisión del VAR. Todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta”.

ENTRENADOR DE EGIPTO:



“Lo que pasó es injusto... nos anularon un gol sin razón.



Se trata de marketing... Quieren que Messi se quede!



Puedes hacer lo que depende de ti, pero hay otros factores.



Argentina tiene otro apoyo fuera del campo...”



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Finalmente, el seleccionador lamentó la eliminación y sostuvo que su equipo hizo méritos suficientes para avanzar a los cuartos de final. “Nos merecíamos esta victoria. Creo que el impacto de este resultado va mucho más allá de la derrota en sí, porque no hemos visto ni respeto ni juego limpio”, sentenció.

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