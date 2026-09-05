Enzo Fernández tuvo este sábado su esperado debut oficial con el Manchester City en la Premier League, aunque de una manera inesperada. El argentino había sido anunciado inicialmente entre los suplentes para el duelo ante Coventry City, pero una lesión de Nico O’Reilly durante el calentamiento obligó al técnico Enzo Maresca a modificar su alineación apenas minutos antes del inicio del encuentro.

Fernández pasó directamente de suplente a titular y comenzó a escribir su historia con el conjunto celeste en el Etihad Stadium. El volante argentino llegó al Manchester City procedente del Chelsea en el cierre del mercado de fichajes, en una operación que alcanzó las 145 millones de euros, cifra récord para el fútbol británico.

¡HORA DEL SHOW, ENZO! El argentino se dio un gran abrazo con Donnarumma y Haaland en la previa de lo que será su estreno como TITULAR en el Manchester City.



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El debut también significó el reencuentro entre Fernández y Enzo Maresca, quien ya lo había dirigido durante su etapa en el Chelsea. El entrenador italiano había confirmado antes del partido que el mediocampista estaba en condiciones de jugar y había destacado su mentalidad ganadora. “Es un ganador”, sostuvo anteriormente.

El argentino cumplió dentro del campo y demostró que está preparado para asumir la responsabilidad en la zona medular del equipo. Ahora, lo que le toca es mantenerse en el once titular y demostrar que puede ser una pieza clave para los ‘citizens’ durante la presente temporada.

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