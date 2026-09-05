El mediocampista argentino, quien costó 145 millones de euros, tuvo un estreno inesperado con los ‘Citizens’ en la Premier League. ¿Cómo le fue? (Foto: AFP)
El mediocampista argentino, quien costó 145 millones de euros, tuvo un estreno inesperado con los ‘Citizens’ en la Premier League. ¿Cómo le fue? (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Enzo Fernández tuvo este sábado su esperado debut oficial con el Manchester City en la Premier League, aunque de una manera inesperada. El argentino había sido anunciado inicialmente entre los suplentes para el duelo ante Coventry City, pero una lesión de Nico O’Reilly durante el calentamiento obligó al técnico Enzo Maresca a modificar su alineación apenas minutos antes del inicio del encuentro.

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