Colombia volvió a generar peligro en los cuartos de final del Mundial 2026, pero esta vez la definición no estuvo de su lado. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador frente a Suiza, aunque Jaminton Campaz no logró capitalizar la acción.

En un encuentro muy disputado y con pocas ocasiones claras, la selección cafetera estuvo a centímetros de romper el empate.

Campaz estuvo a centímetros de abrir el marcador para Colombia ante Suiza. Foto: @SC_ESPN

La jugada nació tras una buena combinación ofensiva que dejó a Jaminton Campaz en una posición ideal para marcar el primer tanto del compromiso.

Sin embargo, cuando parecía que el gol era inminente, el atacante no logró conectar un remate preciso y el balón terminó fuera del arco, provocando la incredulidad de sus compañeros y de los hinchas colombianos.

¡NOOO, BICHITO! Campaz desperdició una chance inmejorable para Colombia ante Suiza.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/cuSwQXPxrN — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026

VIDEO RECOMENDADO