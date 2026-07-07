En un encuentro muy disputado y con pocas ocasiones claras, la selección cafetera estuvo a centímetros de romper el empate.
La jugada nació tras una buena combinación ofensiva que dejó a Jaminton Campaz en una posición ideal para marcar el primer tanto del compromiso.
Sin embargo, cuando parecía que el gol era inminente, el atacante no logró conectar un remate preciso y el balón terminó fuera del arco, provocando la incredulidad de sus compañeros y de los hinchas colombianos.
¡NOOO, BICHITO! Campaz desperdició una chance inmejorable para Colombia ante Suiza.
Donald Trump no ha pisado los estadios pero ya ha dejado su huella en el Mundial. El presidente de Estados Unidos reconoció que pidió al de la FIFA Gianni Infantino que revisara la "horrible" decisión de expulsar y suspender a Folarin Balogun. Dicho y hecho, el escándalo planetario estaba servido. (AFP)