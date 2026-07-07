Campaz desperdició una ocasión clarísima y Colombia dejó escapar el primero ante Suiza. Foto: @SC_ESPN
Campaz desperdició una ocasión clarísima y Colombia dejó escapar el primero ante Suiza. Foto: @SC_ESPN
Por Redacción EC

Colombia volvió a generar peligro en los cuartos de final del Mundial 2026, pero esta vez la definición no estuvo de su lado. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador frente a Suiza, aunque Jaminton Campaz no logró capitalizar la acción.

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