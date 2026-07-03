La polémica se instaló en el duelo entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Una acción dentro del área africana provocó el inmediato reclamo de los jugadores de la Albiceleste, que pidieron penal por una supuesta mano del defensor Pico.

La jugada ocurrió en medio del asedio argentino, cuando un balón impactó en el zaguero caboverdiano y despertó las protestas de los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni, quienes rodearon al árbitro exigiendo la revisión de la acción.

Tras el contacto, los jugadores argentinos levantaron los brazos y reclamaron una posible infracción de Pico dentro del área. La intensidad de las protestas reflejó la importancia de la acción, en un partido que se había complicado tras el empate de Cabo Verde.