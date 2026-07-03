Controversia en el Argentina vs Cabo Verde: todo el equipo de Scaloni reclamó una mano. Foto: @DSports
Controversia en el Argentina vs Cabo Verde: todo el equipo de Scaloni reclamó una mano. Foto: @DSports
Por Redacción EC

La polémica se instaló en el duelo entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Una acción dentro del área africana provocó el inmediato reclamo de los jugadores de la Albiceleste, que pidieron penal por una supuesta mano del defensor Pico.

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