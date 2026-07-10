España vs Bélgica EN VIVO por los cuartos de final del Mundial 2026 desde el estadio Los Ángeles. El partido arrancará a las 2 de la tarde (horario peruano) este viernes 10 de julio del 2026. ¿Dónde ver partido EN VIVO? En Perú, la transmisión del partido va por América TV, DirecTV, DGO y Paramount+. Mientras que en México, la transmisión va a través de ViX Premium. En España, lo televisa RTVE La 1, DAZN y Movistar Plus. Finalmente, en el resto de Sudamérica, podrás mirar a través de DirecTV, DGO y Paramount+.

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