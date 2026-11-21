ESPN EN VIVO: transmite el partido de Real Madrid vs Celta de Vigo por la fecha 13 de LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu. El partido arrancará a las 3:00 de la tarde (horario peruano) este sábado 21 de noviembre del 2026. ¿Qué canal es ESPN EN VIVO y ONLINE? Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicaión, podrás mirarlo EN DIRECTO.

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