ESPN EN VIVO: transmite el partido de Argentina vs España por la final del Mundial 2026 desde el estadio Nueva York Nueva Jersey. El partido arrancará a las 2 de la tarde (horario peruano) este domingo 19 de julio del 2026. ¿Cómo ver ESPN ONLINE? Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO España vs Argentina EN VIVO se enfrentan por la final del Mundial 2026, este domingo 19 de julio del 2026 en New York. Conoce los horarios, canales TV y dónde ver online el partido.