ESPN EN VIVO: transmite el partido de Francia vs Italia por la tercera jornada del Grupo A de la UEFA Nations League en el Stade de France. El partido arrancará a la 1:45 de la tarde (horario peruano) este viernes 2 de octubre del 2026. ¿Qué canal es ESPN EN VIVO y ONLINE? Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

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