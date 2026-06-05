ESPN EN VIVO: transmite el partido de Portugal vs Chile por amistoso rumbo al Mundial 2026 desde el estadio Nacional do Jamor. El partido arrancará a las 12:45 (horario peruano) este sábado 6 de junio del 2026. ¿Cómo ver ESPN EN VIVO? Para ver ESPN en Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, puedes utilizar plataformas de streaming como Disney+ Premium, contratar un plan de televisión por cable con operadores locales (como Movistar, Claro, DirecTV, etc) o usar la ESPN App vinculando tu proveedor de cable.

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