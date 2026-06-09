Por Rogger Fernández

ESPN EN VIVO: transmite el partido de vs Nigeria por amistoso rumbo al Mundial 2026 desde el Estadio Dr. Magalhaes Pessoa con presencia de Cristiano Ronaldo. El partido arrancará a las 2:45 (horario peruano) este miércoles 10 de junio del 2026. ¿Cómo ver ESPN EN VIVO? Para ver ESPN en Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, puedes utilizar plataformas de streaming como Disney+ Premium, contratar un plan de televisión por cable con operadores locales (como Movistar, Claro, DirecTV, etc) o usar la ESPN App vinculando tu proveedor de cable.

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