Estados Unidos (USA) vs Australia EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Dallas por la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, viernes 19 de junio de 2026, a las 4:00 p.m. (hora argentina), que son las 2:00 PM de Perú, las 1:00 PM de México y las 3:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? DirecTV y Paramount+ transmite el partido en Perú. En México lo pasa ViX, en España lo televisa DAZN, RTVE La 1 y Movistar+. En Estados Unidos lo transmiten FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Estados Unidos (USA) vs Australia EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Dallas por la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, viernes 19 de junio de 2026, a las 4:00 p.m. (hora argentina), que son las 2:00 PM de Perú, las 1:00 PM de México y las 3:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? DirecTV y Paramount+ transmite el partido en Perú. En México lo pasa ViX, en España lo televisa DAZN, RTVE La 1 y Movistar+. En Estados Unidos lo transmiten FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. VIDEO RECOMENDADO Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.